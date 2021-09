All' Inter spunta un problema che può cambiare tutto

Advertising

FBiasin : Siccome rompiamo sempre le balle all’#Inter perché vende i suoi giovani, segnaliamo che uno dei suoi giovani,… - CB_Ignoranza : 5': Inter 1-0 Atalanta 30': Inter 1-1 Atalanta 38': Inter 1-2 Atalanta 71': Inter 2-2 Atalanta 85': rigore sbagliat… - Inter : ?? | REPORT Accertamenti tutti negativi per @tucu_correa all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Confermato forte trauma contusivo - phncx69 : RT @FabioAlampi: #Inter, c'è un terzo #Esposito pronto a far parlare di sé: Francesco Pio (attaccante, 2005) Il suo inizio di stagione: -… - Armando90970817 : @pisto_gol Anche GRAZIE all'INTER che seguita a regalare punti..... -

Ultime Notizie dalla rete : All Inter

ilGiornale.it

Chance per Radu? L'ha in panchina un secondo portiere, giovane, che scalpita: si tratta di Ionut Radu classe 1997 che non vede l'ora di mettersi in mostra. Inzaghi potrebbe anche provarlo in ......ruotando'indietro proprio come hanno fatto sulla sommità dello stadio centrale dell'SLS il Core Stage Forward Skirt Umbilical e le braccia del Vehicle Stabilizer System. Il Core Stage- ...Per l'Inter è già vigilia di Champions League e Simone Inzaghi riabbraccia Joaquin Correa: con lo Shakhtar ci sarà, mentre per Vidal e Sensi c'è da attendere ...Serie A: Alfredo Mariotti analizza i temi principali della 6^ giornata del massimo campionato. L'Inter viene fermata dall'Atalanta a San Siro.