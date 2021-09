(Di lunedì 27 settembre 2021) . L’ultima puntata del suo show su Rai 1 non è andata come aveva previsto Era la seconda ma anche l’ultima puntata del suo show, come aveva deciso da tempo con la direzione di Rai 1. Per questovoleva chiudere bene la sua esperienza con ‘Da L'articolo proviene da Inews.it.

E invece libero da ogni confronto diretto con eventi sportivinel suo secondo appuntamento con 'Da grande' su Rai 1 ha registrato ascolti anche inferiori rispetto al debutto. ...Né grande, - nonostante il titolo, appunto "Da grande", né giovane, diciamo invece che lo sbarco dila domenica su Raiuno, connotato da sapiente abilità, sia per il conduttore che per la rete committente, non ha portato i risultati sperati. E non si tratta solo di audience, ma, a ...Alessandro Cattelan, che incubo: arriva la batosta definitiva. L'ultima puntata del suo show su Rai 1 non è andata come aveva previsto ...Molti degli spettatori sostengono sia stato uno scherzo da parte di Alessandro Cattelan poiché nei minuti successivi il conduttore si è reso conto della gaffe e si è scusato facendo rientrare il canta ...