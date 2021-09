“Wu-Tang” è il Coez che ci aspettavamo? No Ma ci piace? Parecchio

(Di domenica 26 settembre 2021) È fuori da giovedì 23 settembre il nuovo inedito di: Wu-. Un brano che segna il ritorno del cantautore sulle scene dopo due anni di silenzio dall’album È sempre bello, e dalla title track che si è affermata come hit, certificata con cinque dischi di platino, nonché singolo italiano più ascoltato su Spotify Italia nel 2019. È ilche cia questo punto del suo percorso? No. Cistrizza l’occhio ai vecchi tempi con i Brokenspeakers Un titolo, un progetto. Il rimando infatti è al supergruppo culto americano e collettivo newyorkese Wu-Clan. Una realtà che negli anni Novanta cambiò radicalmente il mondo dell’hip hop, così come il concetto creativo di crew e di unione collettiva (per intenderci: i WTC sono ...

È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre." Qualche giorno prima l'uscita di "Wu -",ha inviato personalmente ...Con "Wu -dimostra il proprio attaccamento alla cultura hip hop, tanto rap nelle citazioni quanto rock nelle intenzioni. "Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni ...Ritorno alle origini di Coez? Sì, no, forse. È presto per dirlo, ma è pur vero che Wu-Tang, singolo che il cantautore ha pubblicato per Carosello Record il 23 settembre, potrebbe essere un indizio sos ...Wu-Tang è la nuova canzone di Coez, brano che segna il ritorno del cantautore campano dopo l'enorme successo dell'album È sempre bello. Il titolo è un riferimento al Wu-Tang Clan, il supergruppo culto ...