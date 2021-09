Viaggio nei luoghi della riconquista afgana (Di domenica 26 settembre 2021) di Luisa Bianchi Nel maggio 2019 sono partita da Islamabad diretta verso le montagne dell’Hindu Kush ai confini con il Nuristan afghano – andavo ad assistere alle cerimonie rituali dei Kalasha, una popolazione la cui origine è tutt’ora misteriosa (si ritiene discenda dai soldati macedoni di Alessandro Magno) che vive in una valle a pochi chilometri dall’Afghanistan. Salendo da Peshawar verso nord, nel corso di quel Viaggio ho attraversato una buona parte della regione del Khyber Pakhtunkhwa, l’ex provincia della North West Frontier, lungo il confine con le FATA, le Federally Administered Tribal Areas, riconosciute territori del Khyber Pakhtunkhwa ma di fatto feudi talebani. Sono i territori delle tribù di etnia pashtun, su cui il governo pakistano ha sempre avuto scarso controllo e dove l’islam più rigido e il codice d’onore ancestrale ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 settembre 2021) di Luisa Bianchi Nel maggio 2019 sono partita da Islamabad diretta verso le montagne dell’Hindu Kush ai confini con il Nuristan afghano – andavo ad assistere alle cerimonie rituali dei Kalasha, una popolazione la cui origine è tutt’ora misteriosa (si ritiene discenda dai soldati macedoni di Alessandro Magno) che vive in una valle a pochi chilometri dall’Afghanistan. Salendo da Peshawar verso nord, nel corso di quelho attraversato una buona parteregione del Khyber Pakhtunkhwa, l’ex provinciaNorth West Frontier, lungo il confine con le FATA, le Federally Administered Tribal Areas, riconosciute territori del Khyber Pakhtunkhwa ma di fatto feudi talebani. Sono i territori delle tribù di etnia pashtun, su cui il governo pakistano ha sempre avuto scarso controllo e dove l’islam più rigido e il codice d’onore ancestrale ...

fabrizio1972b : RT @Willi_Shake_01: @Baciccio_99 Barattare la propria libertà con un lasciapassare, la dice lunga sullo stato confusionale dei #provax. Io… - PadovanicNicola : RT @UmbriaTourism: Due passi nei boschi, un giro a cavallo, una discesa sull’acqua per un rafting, qualche sosta per acquistare prodotti ti… - vedovaanera : in questo treno abbiamo napoli la tedeschia i tossici del paesello con cane annesso l'indiano coi video a 45 di vol… - Chiara819 : RT @UmbriaTourism: Due passi nei boschi, un giro a cavallo, una discesa sull’acqua per un rafting, qualche sosta per acquistare prodotti ti… - luca_anastasi : RT @UmbriaTourism: Due passi nei boschi, un giro a cavallo, una discesa sull’acqua per un rafting, qualche sosta per acquistare prodotti ti… -