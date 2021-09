Sorprendersi dell’impossibile ad In Cibum

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 26 settembre 2021) Il futuro della formazione nel food con In– la Scuola di Alta Formazione Gastronomica non conosce confini. E quale occasione migliore di “Identità Golose”, in programma dal 25 al 27 settembre a Milano, per illustrarle ai tanti ospiti dell’evento. TECNOLOGIA E FOOD. Ad oggi il team di ricerca è al lavoro per sviluppare un nuovo e sfidante modo per potenziare la formazione in aula: alle ore di laboratorio tecnico-pratiche si pensa di affiancare un’attività pro-attiva che prevede l’esercitazione in realtà virtuale. Diversi sono i vantaggi, uno su tutti: niente spreco di cibo. Grazie a questa nuova tecnologia gli studenti potranno lavorare i prodotti più e più volte, nel pieno rispetto di una cultura sostenibile. In, la scuola leader del Mezzogiorno d’Italia (Pontecagnano, Sa – Campania) e diretta da Mariagiovanna Sansone, è dotata delle più ...