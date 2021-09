Omicidio della vigilessa, la prova dei 38 passi registrati dalla app nel cellulare (Di domenica 26 settembre 2021) Temù (Brescia) - Trentotto passi: sono quelli che ha registrato l'applicazione contapassi del telefonino di Laura Ziliani lo scorso 8 maggio, il giorno in cui è stata denunciata la sua scomparsa dalle ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 26 settembre 2021) Temù (Brescia) - Trentotto: sono quelli che ha registrato l'applicazione contadel telefonino di Laura Ziliani lo scorso 8 maggio, il giorno in cui è stata denunciata la sua scomparsa dalle ...

