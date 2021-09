Nicolas Cage completamente ubriaco viene cacciato da un locale: “Scambiato per un senzatetto, era in ciabatte e pantaloni leopardati” (Di domenica 26 settembre 2021) È diventato virale sul web il video di Nicolas Cage completamente ubriaco in un locale di Las Vegas. Incredibile, proprio lui che ha vinto un premio Oscar interpretando un alcolizzato nel film Via da Las Vegas (1995). Stando a quanto riportato dal Sun, la star di Hollywood aveva bevuto whisky costoso e tequila prima di agitarsi. pantaloni leopardati e ciabatte, questo l’outfit dell’attore, che è stato fatto accomodare fuori dal personale del locale. I testimoni inizialmente non lo avevano neanche riconosciuto. Anzi, pensavano fosse un senzatetto. “Fermati, amico”, si sente dire una voce nel video, notando l’apparente imbarazzo che Cage stava causando a tutti quanti i presenti. L’episodio, che risale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) È diventato virale sul web il video diin undi Las Vegas. Incredibile, proprio lui che ha vinto un premio Oscar interpretando un alcolizzato nel film Via da Las Vegas (1995). Stando a quanto riportato dal Sun, la star di Hollywood aveva bevuto whisky costoso e tequila prima di agitarsi., questo l’outfit dell’attore, che è stato fatto accomodare fuori dal personale del. I testimoni inizialmente non lo avevano neanche riconosciuto. Anzi, pensavano fosse un. “Fermati, amico”, si sente dire una voce nel video, notando l’apparente imbarazzo chestava causando a tutti quanti i presenti. L’episodio, che risale ...

