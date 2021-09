Nadia e le ragazze invisibili: un romanzo per chi si gira dall'altra parte (Di domenica 26 settembre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Da tempo non leggevo un romanzo duro e “sfidante” come Vita ordinaria di una donna di strada, di Maria Pia Ammirati. Una storia che ci interroga tutti, perché solleva un tema oggi rimosso: le schiave straniere costrette a prostituirsi in Europa. E il motivo di questa rimozione è l’ipocrisia. Perché i clienti delle prostitute sono sempre gli uomini delle altre. C’è poi uno spunto che colpirà in particolare i lettori della mia generazione. Perché quando noi nati negli Anni Sessanta leggiamo o sentiamo di una ragazza romena di nome Nadia, subito pensiamo a Nadia Comaneci, la più grande ginnasta di tutti i tempi, l’idea stessa della perfezione (alla trave prese 10) e della grazia. Anche la protagonista del romanzo della Ammirati è romena e si chiama ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 settembre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Da tempo non leggevo unduro e “sfidante” come Vita ordinaria di una donna di strada, di Maria Pia Ammirati. Una storia che ci interroga tutti, perché solleva un tema oggi rimosso: le schiave straniere costrette a prostituirsi in Europa. E il motivo di questa rimozione è l’ipocrisia. Perché i clienti delle prostitute sono sempre gli uomini delle altre. C’è poi uno spunto che colpirà in particolare i lettori della mia generazione. Perché quando noi nati negli Anni Sessanta leggiamo o sentiamo di una ragazza romena di nome, subito pensiamo aComaneci, la più grande ginnasta di tutti i tempi, l’idea stessa della perfezione (alla trave prese 10) e della grazia. Anche la protagonista deldella Ammirati è romena e si chiama ...

Advertising

DeDemunari : @Teresa02247224 Il reo confesso Moisés Olortegui trovato in possesso dei due cellulari ha ricostruito l’omicidio di… - Nadia_hopppe1 : RT @DSant65: Nel ristorante dove di solito mi fermo per la pausa pranzo di solito c'erano 4 ragazze per servizio ai tavoli;oggi si presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia ragazze Le Iene 2021: ecco le nuove dieci conduttrici super toste ...Mediaset ha deciso di sostituire con un gineceo ricco e variegato ovvero il meglio delle 'ragazze' ... Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Cristina Chiabotto ma anche Nadia Toffa, Dara ...

"Essere donna, qui in Messico, è un inferno" ... spiegando in che modo le indagini "sono state inadeguate": Nadia Muciño Márquez, uccisa nel 2004; ... Approfittano delle ragazze sole che la sera o la notte rientrano a casa dal lavoro " e che, dopo ...

L'Opinione delle Libertà L'Opinione Nadia e le ragazze invisibili: un romanzo per chi si gira dall’altra parte La recensione del romanzo di Maria Pia Ammirati, "Vita ordinaria di una donna di strada". Una storia che solleva un tema oggi rimosso: le schiave straniere costrette a prostituirsi in Europa D a tempo ...

Nadia Murad e le altre: storie di prigionia e schiavitù sessuale Nadia Murad, Premio Nobel per la pace, sopravvisse al genocidio degli Yazidi nell’Iraq settentrionale perpetrato dall’Isis e a soli 23 anni divenne ...

...Mediaset ha deciso di sostituire con un gineceo ricco e variegato ovvero il meglio delle '' ... Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Cristina Chiabotto ma ancheToffa, Dara ...... spiegando in che modo le indagini "sono state inadeguate":Muciño Márquez, uccisa nel 2004; ... Approfittano dellesole che la sera o la notte rientrano a casa dal lavoro " e che, dopo ...La recensione del romanzo di Maria Pia Ammirati, "Vita ordinaria di una donna di strada". Una storia che solleva un tema oggi rimosso: le schiave straniere costrette a prostituirsi in Europa D a tempo ...Nadia Murad, Premio Nobel per la pace, sopravvisse al genocidio degli Yazidi nell’Iraq settentrionale perpetrato dall’Isis e a soli 23 anni divenne ...