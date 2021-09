Mondiali ciclismo | Colbrelli | Alaphilippe mi ha detto ' Dai andiamo!'

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #Alaphilippe: Perché ha vinto la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo su strada #Flanders21 - sportface2016 : #Ciclismo #Flanders2021, Cordiano #Dagnoni: 'Mondiale fantastico, #Italia prima nel medagliere' -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali ciclismo

Le parole di Sonny Colbrelli, campione europeo a Trento, sul Mondiale di Leuven vinto dal francese AlaphilippeL'Italia ha vinto il medagliere dei2021 di. Il Bel Paese si è imposto grazie alle tre medaglie d'oro conquistate da Filippo Ganna (cronometro individuale elite), Filippo Baroncini (prova in linea under 23) ed Elisa ...A 32? la volata per l’argento è andata al neerlandese Dylan van Baarle, mentre il bronzo va al danese Michael Valgren. Decima piazza, nel gruppetto a 1’18”, per il miglior azzurro, il campione europeo ...L'attuale denominazione è in uso dal 2015. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la ste ...