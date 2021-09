LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu in testa davanti a Rea! Locatelli terzo! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Redding a due decimi!! SPETTACOLO IN QUESTO FINALE!! -2 Redding si è svegliato! Il britannico ha alla portata la terza posizione. Deve stringere i denti Locatelli. -3 OCCHIO A REDDING!! Ha recuperato quasi un secondo in due giri rispetto a Locatelli! L’inglese vuole il podio! -3 Intorno agli otto decimi il divario tra Razgatlioglu e Rea. -4 Loris Baz è sesto! Bravissimo il francese con la sua Ducati! -4 Ritmo infernale di Razgatlioglu: le Yamaha stanno andando fortissimo! -5 Sei decimi tra Razgatlioglu e Rea: aumenta il margine. -5 Locatelli ha oltre un secondo di vantaggio nei confronti di Redding e si sta assicurando il podio. -6 Rea si deve inventare un numero per provare a sovvertire l’inerzia di questa ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 Redding a due decimi!! SPETTACOLO IN QUESTO FINALE!! -2 Redding si è svegliato! Il britannico ha alla portata la terza posizione. Deve stringere i denti. -3 OCCHIO A REDDING!! Ha recuperato quasi un secondo in due giri rispetto a! L’inglese vuole il podio! -3 Intorno agli otto decimi il divario trae Rea. -4 Loris Baz è sesto! Bravissimo il francese con la sua Ducati! -4 Ritmo infernale di: le Yamaha stanno andando fortissimo! -5 Sei decimi trae Rea: aumenta il margine. -5ha oltre un secondo di vantaggio nei confronti di Redding e si sta assicurando il podio. -6 Rea si deve inventare un numero per provare a sovvertire l’inerzia di questa ...

