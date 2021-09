La maestra che scrive una fiaba agli alunni per spiegare il suo no al Green pass (Di domenica 26 settembre 2021) Una maestra di una scuola elementare della zona di Mercato Saraceno nel Cesenate ha indirizzato ai suoi alunni una lettera in cui spiega le ragioni per cui, essendo contraria al Green pass, non si siederà alla cattedra come ogni anno. L’insegnante ha inviato la missiva ai suoi alunni attraverso il gruppo Whatsapp dei genitori. E per spiegare le sue motivazioni ha parafrasato una fiaba che era solita raccontare in classe. La lettera, racconta il Corriere di Romagna, non ha mancato di sollevare contrarietà ed è stata stigmatizzata, tra gli altri, dai presidenti degli Ordini dei Medici di Forlì e di Rimini che l’hanno definita una scelta sbagliata. Nello scritto pubblicato dal giornale e aperto con le parole «Cari bambini», la maestra dà ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Unadi una scuola elementare della zona di Mercato Saraceno nel Cesenate ha indirizzato ai suoiuna lettera in cui spiega le ragioni per cui, essendo contraria al, non si siederà alla cattedra come ogni anno. L’insegnante ha inviato la missiva ai suoiattraverso il gruppo Whatsapp dei genitori. E perle sue motivazioni ha parafrasato unache era solita raccontare in classe. La lettera, racconta il Corriere di Romagna, non ha mancato di sollevare contrarietà ed è stata stigmatizzata, tra gli altri, dai presidenti degli Ordini dei Medici di Forlì e di Rimini che l’hanno definita una scelta sbata. Nello scritto pubblicato dal giornale e aperto con le parole «Cari bambini», ladà ...

Advertising

GiuseppeConteIT : In sei mesi oltre mezzo milione di cittadini ha firmato un contratto di lavoro grazie a “Decontribuzione Sud”, che… - marattin : Fummo tra i pochi ad appoggiare questa misura (che, quando la fece @matteorenzi, per tanti era “un regalo alle impr… - DSantanche : Viene zittito un prete che prega. Si può parlare di #genderfluid, di genitore 1, di burqa. Vanno negati il presepe,… - Pietro13774113 : RT @GiuseppeConteIT: In sei mesi oltre mezzo milione di cittadini ha firmato un contratto di lavoro grazie a “Decontribuzione Sud”, che il… - entirelystrange : RT @nodramaqueenrt: io a scuola che ripetevo la poesia a memoria alla maestra #gfvip -