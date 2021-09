Juventus, le ultime sull’infortunio di Dybala (Di domenica 26 settembre 2021) Nel match odierno delle 12:30, dopo aver portato in vantaggio la Juventus contro la Sampdoria, Paulo Dybala è dovuto uscire per infortunio dopo poco più di 10 minuti di gioco. #Dybala: problema muscolare alla coscia sinistra. Esami nelle prossime ore.— Romeo Agresti (@romeoagresti) September 26, 2021 Il fuoriclasse argentino ha dovuto abbandonare il campo dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. A rischio, dunque, la presenza della Joya nella gara di Champions di mercoledì contro il Chelsea. Potrebbe piacerti: Juventus, individuato il colpo in attacco: trattativa complicata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Nel match odierno delle 12:30, dopo aver portato in vantaggio lacontro la Sampdoria, Pauloè dovuto uscire per infortunio dopo poco più di 10 minuti di gioco. #: problema muscolare alla coscia sinistra. Esami nelle prossime ore.— Romeo Agresti (@romeoagresti) September 26, 2021 Il fuoriclasse argentino ha dovuto abbandonare il campo dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. A rischio, dunque, la presenza della Joya nella gara di Champions di mercoledì contro il Chelsea. Potrebbe piacerti:, individuato il colpo in attacco: trattativa complicata L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

