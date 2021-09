Israele, scontri armati in Cisgiordania: uccisi 4 palestinesi (Di domenica 26 settembre 2021) Gli scontri a fuoco sono avvenuti a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a KafrBidu, vicino Ramallah mentre le forze di sicurezza erano in caccia di elementi della cellula di Hamas e in alcuni casi non sono ancora terminati Leggi su rainews (Di domenica 26 settembre 2021) Glia fuoco sono avvenuti a Burqin, Jenin, Qabatiya, Kafr Dan e a KafrBidu, vicino Ramallah mentre le forze di sicurezza erano in caccia di elementi della cellula di Hamas e in alcuni casi non sono ancora terminati

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Almeno 4 palestinesi uccisi da esercito Israele: (ANSA) - TEL AVIV, 26 SET - Almeno 4 palestinesi… - fisco24_info : Almeno 4 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele: In scontri armati in Cisgiordania durante arresti di una cell… - acnecessitatis : Gaza: “Se sei una donna o un uomo, l’occupazione non fa differenza” -