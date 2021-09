Felipe Anderson: “Ringrazio Sarri per i complimenti. Vincere un derby è fantastico” (Di domenica 26 settembre 2021) Felipe Anderson ha parlato a Lazio Style Channel della vittoria del derby con la Roma. Queste le sue parole: “Siamo arrivati ad una partita importantissima ed erano importanti i tre punti. Volevamo fare il nostro gioco, comandare e giocare palla a terra e ci siamo riusciti. Sono contento di tornare a segnare al derby, al di là di tutto è una partita speciale e che dobbiamo sempre provare a Vincere. Il mio derby è stato speciale”. Sarri ti ha fatto grandi complimenti. Che ne pensi?“Lo stimavo come allenatore prima, quando ho visto che era venuto qui e io ho avuto la possibilità di tornare non ci ho pensato molto, volevo far parte del progetto. È una motivazione grande, mi piace come gestisce il gruppo e sentire che lui pensa questo di me è molto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato a Lazio Style Channel della vittoria delcon la Roma. Queste le sue parole: “Siamo arrivati ad una partita importantissima ed erano importanti i tre punti. Volevamo fare il nostro gioco, comandare e giocare palla a terra e ci siamo riusciti. Sono contento di tornare a segnare al, al di là di tutto è una partita speciale e che dobbiamo sempre provare a. Il mioè stato speciale”.ti ha fatto grandi. Che ne pensi?“Lo stimavo come allenatore prima, quando ho visto che era venuto qui e io ho avuto la possibilità di tornare non ci ho pensato molto, volevo far parte del progetto. È una motivazione grande, mi piace come gestisce il gruppo e sentire che lui pensa questo di me è molto ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Io ho allenato calciatori forti, ma un calciatore potenzialmente forte come Felipe Anderson raramente l’h… - exlwaysyou : RT @Mikelafo71: L’emozione di Sarri sotto la nord. Il gol dell’ex Pedro Pedro Pèè Il talento di Felipe Anderson. La caparbietà dì Milinkovi… - IlmsgitSport : Lazio-Roma 3-2, le pagelle: Immobile non segna ma vede tutti (7), Felipe Anderson non lo prende nessuno (7.5). Manc… - ilmessaggeroit : Lazio-Roma 3-2, le pagelle: Immobile non segna ma vede tutti (7), Felipe Anderson non lo prende nessuno (7.5). Manc… - infoitsport : Le pagelle di Lazio-Roma: Felipe Anderson immarcabile, Abraham disinnescato -