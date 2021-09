F1, GP Russia 2021: Valtteri Bottas cambia la power unit, viene penalizzato e partirà 17° (Di domenica 26 settembre 2021) La Mercedes ha preso una decisione singolare, ma forse non troppo, che modifica in maniera netta la griglia di partenza del GP di Russia a Sochi. Valtteri Bottas, infatti, partirà 17°, e non 7°, in quanto è stato penalizzato di 10 posizioni (o meglio, teoricamente in fondo alla griglia, praticamente più avanti di altri tre già sanzionati) a causa del cambio della power unit sulla sua vettura. Il finlandese, che prima della decisione della sua scuderia aveva creduto di trovarsi con buone possibilità anche di vincere, sembrerebbe esser stato di fatto “retrocesso” a marcatore stretto di Max Verstappen, a sua volta al via in ultima fila dopo il cambio completo della power unit prima della seconda sessione di prove libere. Salgono così a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) La Mercedes ha preso una decisione singolare, ma forse non troppo, che modifica in maniera netta la griglia di partenza del GP dia Sochi., infatti,17°, e non 7°, in quanto è statodi 10 posizioni (o meglio, teoricamente in fondo alla griglia, praticamente più avanti di altri tre già sanzionati) a causa del cambio dellasulla sua vettura. Il finlandese, che prima della decisione della sua scuderia aveva creduto di trovarsi con buone possibilità anche di vincere, sembrerebbe esser stato di fatto “retrocesso” a marcatore stretto di Max Verstappen, a sua volta al via in ultima fila dopo il cambio completo dellaprima della seconda sessione di prove libere. Salgono così a ...

