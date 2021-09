Diletta Leotta a Verissimo conferma la fine della storia con Can Yaman: “Vorrei tornare con lui però forse …” (Di domenica 26 settembre 2021) Ieri, sabato 25 settembre, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin è andata Diletta Leotta che si è molto raccontata. La storia d’amore tra lei e Can Yaman è ormai finita ed è stata proprio lei a raccontarlo a Silvia Toffanin. Diletta Leotta a cuore aperto con Silvia Toffanin Diletta Leotta ospite da Silvia Toffanin a Verissimo le ha svelato che la sua storia d’amore con Can è finita ma che è stata bellissima e ha detto così: “E’ stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso e fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro allo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 settembre 2021) Ieri, sabato 25 settembre, ospite anel salotto di Silvia Toffanin è andatache si è molto raccontata. Lad’amore tra lei e Canè ormai finita ed è stata proprio lei a raccontarlo a Silvia Toffanin.a cuore aperto con Silvia Toffaninospite da Silvia Toffanin ale ha svelato che la suad’amore con Can è finita ma che è stata bellissima e ha detto così: “E’ stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso e fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro allo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente ...

