Dayane Mello abusata a La Fazenda: espulso il concorrente, il reality accusato di aver coperto lo stupro (Di domenica 26 settembre 2021) Dayane Mello potrebbe aver subito una violenza sessuale nel reality brasiliano La Fazenda. La modella è stata oggetto di molestie da parte di un altro concorrente, Nego do Borel, che è stato espulso dal reality. La questione non è finita, dopo le accuse che sono volate sulla produzione di aver coperto lo stupro che Dayane Mello avrebbe subito. Sulla questione indagano gli avvocati della modella, ex protagonista del Grande Fratello Vip in Italia. Dayane Mello abusata a La Fazenda: accuse alla produzione La modella Dayane Mello sarebbe stata vittima di uno ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021)potrebbesubito una violenza sessuale nelbrasiliano La. La modella è stata oggetto di molestie da parte di un altro, Nego do Borel, che è statodal. La questione non è finita, dopo le accuse che sono volate sulla produzione dilocheavrebbe subito. Sulla questione indagano gli avvocati della modella, ex protagonista del Grande Fratello Vip in Italia.a La: accuse alla produzione La modellasarebbe stata vittima di uno ...

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - UnioneSarda : #Spettacoli - Dayane Mello molestata durante il reality “A Fazenda”, squalificato Nego Do Borel - faccio_draema : RT @iosonoestanca_: Dayane Mello, vittima di stupro in diretta durante il reality brasiliano #AFazendaa13. Il molestatore è stato espulso m… - Pasqual46572984 : @Fedez Dayane Mello, vittima di stupro in diretta durante il reality brasiliano #AFazendaa13. Il molestatore è stat… -