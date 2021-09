Carolina Marconi ho un tumore tumore: forse non ho tempo per un figlio (Di domenica 26 settembre 2021) La showgirl è stata ospite di «Verissimo» e ha raccontato il suo percorso contro il tumore al seno. «Ho scoperto tutto durante i controlli per la fecondazione assistita» Ha commosso l’intervista di Carolina Marconi a «Verissimo». La showgirl, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del tumore al seno contro cui sta combattendo come di «una situazione da risolvere. Aiuta già ad alleggerire», ha detto. Durante l’incontro, ha anche spiegato come ha scoperto di avere questa malattia. «Io e Alessandro (Tulli, ndr.) siamo insieme da 9 anni: circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato», ha spiegato. Ma proprio questo desiderio le ha fatto scoprire che doveva intervenire sul suo corpo: «Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) La showgirl è stata ospite di «Verissimo» e ha raccontato il suo percorso contro ilal seno. «Ho scoperto tutto durante i controlli per la fecondazione assistita» Ha commosso l’intervista dia «Verissimo». La showgirl, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato delal seno contro cui sta combattendo come di «una situazione da risolvere. Aiuta già ad alleggerire», ha detto. Durante l’incontro, ha anche spiegato come ha scoperto di avere questa malattia. «Io e Alessandro (Tulli, ndr.) siamo insieme da 9 anni: circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato», ha spiegato. Ma proprio questo desiderio le ha fatto scoprire che doveva intervenire sul suo corpo: «Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho ...

Advertising

fanpage : Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremame… - Corriere : Carolina Marconi: «Ho pensato: non ho tempo per un tumore, devo fare un figlio» - MediasetPlay : Una guerriera con il sorriso ?????? #Verissimo - 24Trends_Italia : 1. Udinese-Fiorentina - 200mille+ 2. Carolina Marconi tumore - 200mille+ 3. Tracy Spencer - 100mille+ 4. Edoardo Vi… - k226xq : ????????Carolina Marconi racconta la battaglia contro il tumore: 'È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore' -