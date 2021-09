Udinese | Gotti | «Mi aspetto una Fiorentina aggressiva Vlahovic completo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 settembre 2021) L’allenatore dell’Lucaha parlato prima della partita contro laLuca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia della partita contro la– «, pur giovane, sembra essere un attaccante, sa fare tutto: gol in primis. Contro di lui ci vuole, come minimo, la sua stessa determinazione e grande attenzione».– «Miuna partita con unaestremamentecome ha dimostrato in queste prime partite per lunghi tratti di tutte le gare e con giocatori di qualità». ROTAZIONI – «Da questo punto di vista, in maniera inconsapevole, ci ...