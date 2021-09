Traffico Roma del 25-09-2021 ore 18:30 (Di sabato 25 settembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione poco Traffico in questo pomeriggio sul grande raccordo anulare dove si viaggia senza problemi su entrambe le carreggiate mature prude Urbano della A24 dove In quest’ultima ora un Veicolo in avaria e rallentato ulteriormente gli spostamenti tra via di Tor Cervara e Viale Palmiro Togliatti per chi è diretto alla tangenziale est tutto regolare sulla autostrada Roma Firenze dov’è l’incendio già segnalato tra la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli è stato ormai spento e nella città di Roma è previsto per le 19 le termine della manifestazione su piazza del Popolo e per l’altra protesta iniziata alle 15 nell’area verde nei pressi della Basilica di San Giovanni alle squillino per un incidente su via Principe Eugenio altezza via ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pocoin questo pomeriggio sul grande raccordo anulare dove si viaggia senza problemi su entrambe le carreggiate mature prude Urbano della A24 dove In quest’ultima ora un Veicolo in avaria e rallentato ulteriormente gli spostamenti tra via di Tor Cervara e Viale Palmiro Togliatti per chi è diretto alla tangenziale est tutto regolare sulla autostradaFirenze dov’è l’incendio già segnalato tra la diramazionenord Guidonia Montecelio in direzione Napoli è stato ormai spento e nella città diè previsto per le 19 le termine della manifestazione su piazza del Popolo e per l’altra protesta iniziata alle 15 nell’area verde nei pressi della Basilica di San Giovanni alle squillino per un incidente su via Principe Eugenio altezza via ...

