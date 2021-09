Test salivari molecolari: ecco quali sono validi per ottenere il Green pass (Di sabato 25 settembre 2021) Con l’aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei Test salivari per il tracciamento dei contagi di Coronavirus nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, cambiano le linee guida sui Test validi per l’ottenimento del Green pass. Posto che la vaccinazione costituisce il metodo più sicuro per difendersi dalle forme gravi di Covid e dà modo di ottenere la Certificazione verde, nella circolare ministeriale viene precisato che i Test antigenici rapidi salivari non danno diritto al Green pass perché «non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità – si legge nella circolare -. Inoltre, i Test antigenici ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Con l’aggiornamento delle indicazioni sull’impiego deiper il tracciamento dei contagi di Coronavirus nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, cambiano le linee guida suiper l’ottenimento del. Posto che la vaccinazione costituisce il metodo più sicuro per difendersi dalle forme gravi di Covid e dà modo dila Certificazione verde, nella circolare ministeriale viene precisato che iantigenici rapidinon danno diritto alperché «non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità – si legge nella circolare -. Inoltre, iantigenici ...

