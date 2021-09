Terza dose di vaccino: arriva l’ok del Cts per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per sanitari più a rischio (Di sabato 25 settembre 2021) Via libera alla Terza dose del vaccino anti Covid per gli operatori sanitari, a partire da quelli più a rischio, e per gli ultra fragili, oltre che per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa. Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il Comitato tecnico scientifico riunito oggi nel primo pomeriggio. Terza dose, sono oltre quattro milioni e mezzo gli ultra ottantenni Sono 4.562.910 (secondo l’ultimo report del governo) gli ultra ottantenni in Italia: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la Terza dose, mentre 243.117 sono gli over 80 non vaccinati. Gli over 80 (compresi quelli residenti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Via libera alladelanti Covid per gli operatori, a partire da quelli più a, e per gli ultra fragili, oltre che per gli80 e gliRsa. Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il Comitato tecnico scientifico riunito oggi nel primo pomeriggio., sono oltre quattro milioni e mezzo gli ultra ottantenni Sono 4.562.910 (secondo l’ultimo report del gno) gli ultra ottantenni in Italia: di questi 4.223.086 sono già totalmente vaccinati, e perciò potranno avere la, mentre 243.117 sono gli80 non vaccinati. Gli80 (compresi quelli residenti ...

