SBK Jerez | si corre | un minuto di silenzio per Vinales prima delle gare

Advertising

Zicutake : SBK 2021, GP di Spagna a Jerez: l’attesa, l’angoscia, il dolore – - LorenzoSguazzi4 : Superbike, SSP e SSP300 correranno domenica a Jerez: Dopo la riunione della 18:30 con i piloti si è deciso che il w… - infoitsport : SBK, Toprak sorprende tutti: beffa la Kawasaki e si prende la pole a Jerez - infoitsport : SBK, Cancellate tutte la gare della giornata a Jerez per l'incidente di Berta Vinales - infoitsport : SBK 2021, GP di Spagna a Jerez: l'attesa, l'angoscia, il dolore -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Jerez

Tre riunioni, una per classe, nel confronto diretto tra piloti e Dorna. Poi, la decisione: domani si correrà, rispettando, in parte, il programmadi. Nel segno di rispetto nei confronti di Dean Berta Vinales , il paddock terrà un minuto di silenzio, che precederà le gare domenicali. Gara 1 al posto della SP Race Le quali, per inciso, ...... prova valida per il Mondiale Supersport 300 sul circuito di. Il grave incidente si è ... La famiglia del Worldinvia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua ...Correrà domani la Superbike: come annunciato sul profilo Twitter ufficiale di World SBK, è stato rimodulato il programma di domani dopo la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incident ...La decisione è arrivata, per una domenica in cui la classe Superbike rinuncia alla Superpole Race, dedicandosi solo alle due manche lunghe. Supersport e Supersport 300 disputeranno una corsa singola p ...