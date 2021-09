Salvini | Il generale Mori senatore a vita

(Di sabato 25 settembre 2021) – “IlMario. Appoggio di cuore la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni e anni di accuse infondate, di calunnie e di sofferenza non potranno essere cancellati, ma l’onore e la riconoscenza aled all’Arma tutta, da sempre in prima fila nella lotta (vera) alle mafie, devono essere tributati”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo

'IlMario Mori senatore a vita. Appoggio di cuore - sottolinea- la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni e anni di accuse infondate, di calunnie e di sofferenza non ...