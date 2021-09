Ruba carte di credito a paziente terminale e fa shopping | infermiera finisce in carcere

(Di sabato 25 settembre 2021) È successo a Birmingha, in Inghilterra. La donna, 49 anni, ha sottratto le tessere a un 66enne ricoverato per cancro e le ha usate per fare ...

I carabinieri di Casalbordino hanno denunciato la donna per furto in abitazione ed indebito prelievo di denaro conbancomat. La 35enne, inoccupata, era già conosciuta alle forze dell'ordine. ...A carico della donna denunciata sono state ipotizzate le accuse di circonvenzione di incapace, furto aggravato ed utilizzo indebito didi pagamento.È successo a Birmingha, in Inghilterra. La donna, 49 anni, ha sottratto le tessere a un 66enne ricoverato per cancro e le ha usate per fare shopping ...Un’infermiera inglese è finita in carcere dopo aver rubato a un paziente in fin di vita le carte di credito e aver fatto compere, acquistando per la precisione biscotti e vestiti. La donna si chiama R ...