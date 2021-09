Ritrovate le lettere dei reali | erano state rubate

(Di sabato 25 settembre 2021) Ottantadue documenti storici ritrovati saranno riconsegnati all'Archivio storico di Napoli. Sono stati ritrovati grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale in ...

Ottantadue documenti storici ritrovati saranno riconsegnati all'Archivio storico di Napoli. Sono stati ritrovati grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale in ...Storie diche raccontano storie incredibili di Capital Web Con Selvaggia Lucarelli , ospite la Direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano, ...Ritrovate le lettere dei reali rubate a Napoli. Il 26 settembre 2021 alle ore 10:30 presso l’Archivio di Stato di Napoli, in occasione delle Giornate del patrimonio europeo, numerosi e importanti ...I carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale riconsegnerà all'Archivio di Stato di Napoli 82 documenti trafugati.