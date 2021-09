MOVIOLA – Inter-Atalanta | rigore col Var per mani di Demiral | niente monitor Maresca | Dimarco sbaglia

(Di sabato 25 settembre 2021) Calcio diper l’a pochi minuti dalla fine. Proteste veementi da parte dei nerazzurri per il fallo didi mano. L‘protesta a sua volta perché il Var comunica ache èe non lo richiama nemmeno per una on field review. Il tocco di mano, comunque, è nettissimo. Dal dischetto, però, poiprende l’incrocio dei pali. Incredibile davvero quanto succede in pochi secondi al Meazza, si resta sul 2-2. SportFace.

