Morto il pilota Dean Vinales | aveva 15 anni Cugino di Maverick

SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - Agenzia_Ansa : Dean Berta Viñales, pilota di moto spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente duran… - fattoquotidiano : Lutto nel mondo dei motori. Il 15enne Dean Berta Vinales, pilota della Supersport 300 e nipote del campione dell Mo… - L05Mandorino : RT @SkySportMotoGP: É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - SoniaLaVera : RT @Giornaleditalia: #25settembre Incidente mortale durante la gara della categoria #Supersport300. Il giovanissimo pilota è caduto alla cu… -

Tragedia nel mondo del motociclismo: Dean Berta Vinales, èad appena 15 anni sul circuito di Jerez , a causa di un incidente avvenuto durante la gara di SuperSport 300 . Ilè caduto alla curva 1 all'11° giro , venendo poi investito da altri ...Quattro mesi fa il mondo delle moto aveva pianto un'altra giovane vita: sul circuito del Mugello , in provincia di Firenze, eraJason Dupasquier , 20 anni,di Moto 3, in un incidente in ...Dean Berta Vinales è il pilota di 15 anni morto durante una gara in Spagna. Il ragazzo è deceduto dopo il ricovero in ospedale a Siviglia.Dean Berta Viñales, 15enne pilota spagnolo di motociclismo della categoria SuperSport 300, è morto oggi a Jerez, in Spagna, in seguito a un incidente avvenuto all’11° e terzultimo giro della gara a cu ...