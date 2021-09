Million Day | l’estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 25 settembre 2021 a partire dalle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 settembre 2021) Continua il weekend in compagnia delle combinazionidelDay che danno ai giocatori l’opportunità di accaparrarsi la somma non indifferente di 1 milione di euro. La nuova combinazione vincente di25arriverà come sempre aore 19:00 e subito dopo il sorteggio sarà possibilie consultarla qui su The Social Post. Tutti iestratti delday, giorno per giorno. Quanto si può vincere con i concorsi delDay? A differenza di quanto accade in altre famose lotterie italiane, come il Lotto o il SuperEnalotto, in quella delDay i premi cambiano in base alla quantità deiindovinati ...