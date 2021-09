Milan, Pioli: “Saelemaekers può crescere ancora, mi aspetto tanto da lui” (Di sabato 25 settembre 2021) Stefano Pioli, nel post partita di Spezia-Milan, ha parlato del miglioramento di Alexis Saelemaekers e non solo. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021) Stefano, nel post partita di Spezia-, ha parlato del miglioramento di Alexise non solo. Queste le dichiarazioni

Advertising

PBPcalcio : Comunque leggo critiche a #Pioli. Rispondo: 16 punti in 6 gare. Parlarne ci sta, criticare mi sembra un filo ecce… - Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - DiMarzio : #Milan, problema fisico per #Calabria: non ci sarà contro la #Juve. Le ultime sulla probabile formazione di #Pioli - milansette : LIVE MN - Milan, Pioli: ''Kjaer e Florenzi recuperano per l'Atletico. Maldini? Felice per il gol e per... #acmilan… - sportli26181512 : Milan, lontano da San Siro i rossoneri hanno perso solo 2 delle ultime 29 parite giocate in Serie A: Andando a cont… -