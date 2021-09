Maksimovic la combina grossa in Genoa-Verona e procura il rigore agli ospiti

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 settembre 2021) All'inizio del secondo tempo del posticipo serale del sabato tra, si è reso protagonista l'ex Napoli Nikola. Il difensore serbo ha falciato in area Giovanni Simeone causando il penalty in favore degli. Intervento davvero inopportuno quello dell'ex difensore azzurro che oltre alsi èto anche un cartellino giallo.che nonostante la nuova proprietà, non riesce ad uscire dal baratro. Partita che continua ad incattivirsi con il direttore di gara costretto ad estrarre tanti cartellini gialli nella compagine di casa.