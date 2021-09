Liga | tonfo Atletico Simeone battuto dal fanalino di coda Alaves

(Di sabato 25 settembre 2021) Risultato a sorpresa che arriva da La, dove l’Madrid (prossimo avversario del Milan in Champions), è caduto rovinosamente in casa del Deportivo, compagine ancora a zero punti prima di questo pomeriggio. Gara terminata 1-0 per i padroni di casa che hanno sbloccato la sfida al 4? con Laguardia e poi hanno gestito la gara, chiaramente soffrendo gli assalti dei colchoneros ma impedendo a Suarez e compagni di trovare il gol.che resta a 14 punti, con il Real, impegnato stasera con il Villarreal, che può allungare. L’festeggia i primi 3 punti della stagione. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #Liga, tonfo dell'#AtleticoMadrid: gli uomini di Simeone escono sconfitti dalla trasferta contro l'#Alaves - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA aggancio #Milan, paura #Juve; #SerieB #Umbria uber alles; #Liga goleada #Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga tonfo

alfredopedulla.com

... match valido per la quinta giornata della2021/2022. Disastro sfiorato per i blaugrana al Camp Nou contro i deboli biancorossi, Araujo evita il clamorosoche sarebbe potuto costare la ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultatie classifica/ 1a giornata: vincono anche Barcellona e Siviglia! PAREGGIO A LENS Siamo nel vivo anche di questa domenica riservata ai risultati della ...Tonfo dell’Atletico Madrid di Simeone, che esce sconfitto dalla trasferta contro il Deportivo Alaves, sfida valida per la settima giornata dalla Liga 2021/2022. A segnare il gol decisivo è il difensor ...Il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Granada 1-1, match valido per la quinta giornata della Liga 2021/2022. Disastro sfiorato per i blaugrana al Camp Nou contro i deboli biancorossi, Arau ...