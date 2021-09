Le pagelle del Como – Varnier commette un grave errore | La Gumina non dà la svolta

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In superiorità numerica per oltre 70 minuti, ilnon va oltre l’1-1 contro il Benevento al Sinigaglia. Ledei lariani: Gori 5,5: Lapadula lo fulmina nell’azione del pareggio, nel resto della gara non è chiamato a grossi interventi. Vignali 6: Bravo a inserirsi e conquistare il rigore del momentaneo vantaggio. Poche sbavature in fase difensiva. Scaglia 5,5: Quando Lapadula decide di puntarlo finisce per sudare freddo, il peruviano lo grazia nel finale.5:imperdonabile nell’azione del pari giallorosso, quando consegna a Tello la palla in uscita. Cagnano 6: Gara di quantità del terzino sinistro che spinge quando può e fa vedere buone cose in difesa (33’st Ioannou s.v.: l’ammonizione è l’unica cosa da segnalare della sua partita) Iovine 6: ...