Latina | furto in una farmacia del litorale | è caccia ai ladri

Latina – I poliziotti della Squadra Volante durante la scorsa notte, nel dare esecuzione al potenziato piano di controllo del territorio disposto dal Questore che prevede un elevato livello di attenzione anche nelle zone periferiche, ha notato un'autovettura circospetta procedere a fari spenti lungo la Strada Nascosa. Alla vista della pattuglia tutti e tre gli occupanti sono scesi precipitosamente dal veicolo, riuscendo a far perdere le proprie tracce nei campi circostanti. È stato quindi accertato che la macchina, una Fiat 500L, era stata rubata poco prima ed utilizzata per compiere un furto ai danni di una farmacia del litorale; infatti al suo interno è stata rinvenuta parte della refurtiva. Sul posto è, inoltre, intervenuto personale qualificato della Polizia Scientifica per i rilievi di rito, cui seguiranno ...

