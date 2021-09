“Fatto in casa per voi”: la puntata del 25 settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Tredicesima puntata su Real Time (clicca sulle foto) Falafel Pad thai Empanadas Le ricette delle precedenti puntate Risotto pere e gorgonzola Salmone con salsa di avocado Cassetta di frolla con frutta Schiacciata all’olio Spaghetti aglio olio e peperoncino ricchi Manzo all’olio Crescia ripiena Gofri Arancini Succhi di ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Tredicesimasu Real Time (clicca sulle foto) Falafel Pad thai Empanadas Le ricette delle precedenti puntate Risotto pere e gorgonzola Salmone con salsa di avocado Cassetta di frolla con frutta Schiacciata all’olio Spaghetti aglio olio e peperoncino ricchi Manzo all’olio Crescia ripiena Gofri Arancini Succhi di ...

