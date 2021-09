F1 GP Russia 2021, Michael Masi: “Le qualifiche potrebbero passare a domani, ma la priorità resta il sabato” (Di sabato 25 settembre 2021) La pioggia continua ad essere la principale protagonista sul circuito di Sochi. Il programma del Gran Premio di Russia potrebbe essere completamente rivoluzionato, con le qualifiche che potrebbero anche essere spostate a domani. La visibilità è quasi inesistente ed al momento non ci sono i presupposti per correre, con la gara di Formula 3 che sta già subendo un rinvio e con le FP3 della Formula 1 sempre più a rischio cancellazione. Poco fa è intervenuto Michael Masi, direttore di gara della F1: “Come possiamo vedere già stamattina, l’intensità della pioggia è aumentata ed anche qualche tuono si è unito a noi. Proveremo ad avviare tutte le sessioni, preparando tutto e giudicando le condizioni momento per momento. Le qualifiche potrebbero ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) La pioggia continua ad essere la principale protagonista sul circuito di Sochi. Il programma del Gran Premio dipotrebbe essere completamente rivoluzionato, con lecheanche essere spostate a. La visibilità è quasi inesistente ed al momento non ci sono i presupposti per correre, con la gara di Formula 3 che sta già subendo un rinvio e con le FP3 della Formula 1 sempre più a rischio cancellazione. Poco fa è intervenuto, direttore di gara della F1: “Come possiamo vedere già stamattina, l’intensità della pioggia è aumentata ed anche qualche tuono si è unito a noi. Proveremo ad avviare tutte le sessioni, preparando tutto e giudicando le condizioni momento per momento. Le...

