Diretta Spezia-Milan 0-0 live: dopo 45' meglio i liguri, ma Maignan para tutto (Di sabato 25 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Spezia-Milan1° TEMPO45' - Duplice fischio dell'arbitro, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0.20' - Grande parata di... Leggi su ilmattino (Di sabato 25 settembre 2021) SEGUI LADI1° TEMPO45' - Duplice fischio dell'arbitro, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0.20' - Grandeta di...

Advertising

dovidovi_20 : RT @GnocchiGene: Spezia-Juve, Allegri contento:” Sono tre punti ma valgono sei perché ottenuti contro una diretta rivale per la salvezza “.… - infoitsport : Spezia-Milan: formazioni ufficiali, risultato in diretta e highlights - GTSOCCERLive1 : Spezia vs Milan/ diretta streaming - GTSports4 : Spezia - AC Milan! Serie A Spezia vs Milan/ diretta streaming - milansette : Spezia-Milan: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta -