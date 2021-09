Covid: no vax muore nel Pavese, aveva cercato di curarsi a casa (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepòe conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del- 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ...

Covid: no vax muore nel Pavese, aveva cercato di curarsi a casa Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di settembre, ha provato a curarsi a casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è stato portato in ospedale ...

Sanitari No vax, a Treviso in 220 già a casa con stipendio tagliato TREVISO - Sono 220 gli operatori della sanità della Marca già lasciati a casa, con relativo taglio dello stipendio, perché nonostante l'obbligo non si sono vaccinati ...

