Boxe | Usyk si laurea Campione del Mondo | “Non avete visto il meglio Ho vinto per Dio | mi preparavo da gennaio”

(Di domenica 26 settembre 2021) Oleksandrha sconfitto Anthony Joshua ai punti con verdetto unanime e si ètodelWBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha firmato un’autentica impresa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sconfiggendo a domicilio il quotato britannico e strappandogli le quattro cinture iridate. Il 34enne ha zittito i 62.000 spettatori che hanno gremito gli spalti dello stadio nella capitale ed è salito in maniera perentorio sul trono della categoria regina, dopo essere già statodelper tutte le sigle tra i massimi leggeri. IlOlimpico di Londra 2012 tra i pesi massimi ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine dell’incontro, parlando nella sua lingua madre: “Questa vittoria significa tantissimo per me. Il match è ...

Sarà un sabato sera infuocato per gli amanti della, che oggi 25 settembre potranno ammirare la sfida per il mondiale dei pesi massimi tra il campione Anthony Joshua e lo sfidante Oleksandr. Un match attesissimo tra un campione ormai ...L'intera riunione di Londra avrà inizio alle 19:00, ora italiana di stasera, sabato 25 settembre mentre il main event, tra Joshua e, andrà in scena non prima delle 22:30. Potrete seguire il ...Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua ai punti con verdetto unanime e si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L'ucraino ha firmato un'autentica impresa al Tottenham ...Nettissima vittoria ai punti del pugile ucraino che infligge a Joshua un'autentica lezione di boxe e gli strappa le corone Wba, Ibo, Ibf e Wbo ...