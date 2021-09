Arena Suzuki, Bertè in forma strepitosa: la sua energia è irresistibile (Di sabato 25 settembre 2021) Ci sono voci che non possono essere dimenticate, canzoni che fanno la storia e che accompagnano generazione dopo generazione. Le cantano i padri, le madri e i figli, senza confini di età perché semplicemente non hanno tempo. Ed è su questa idea che probabilmente si basa lo spettacolo di Arena Suzuki 60’ 70’ 80’, guidato da Amadeus che presenta esibizioni che fanno scatenare proprio tutti. E sul palco una stella brilla più di tutte: Loredana Bertè. Nella suggestiva Arena di Verona si celebrano tre decenni mitici per la storia della musica: gli anni ’60, ’70 e ’80. Sul palco salgono gli Europe, con la loro mitica The Final Countdown e fanno incetta di applausi. Ma il vero entusiasmo lo scatena lei, Loredana Bertè. Non sarà forse una signora, ma è sicuramente una regina. Con sicurezza si lascia ammirare ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021) Ci sono voci che non possono essere dimenticate, canzoni che fanno la storia e che accompagnano generazione dopo generazione. Le cantano i padri, le madri e i figli, senza confini di età perché semplicemente non hanno tempo. Ed è su questa idea che probabilmente si basa lo spettacolo di60’ 70’ 80’, guidato da Amadeus che presenta esibizioni che fanno scatenare proprio tutti. E sul palco una stella brilla più di tutte: Loredana. Nella suggestivadi Verona si celebrano tre decenni mitici per la storia della musica: gli anni ’60, ’70 e ’80. Sul palco salgono gli Europe, con la loro mitica The Final Countdown e fanno incetta di applausi. Ma il vero entusiasmo lo scatena lei, Loredana. Non sarà forse una signora, ma è sicuramente una regina. Con sicurezza si lascia ammirare ...

