Arena Suzuki ’60 | ’70 | ’80 | la scaletta della prima serata

(Di sabato 25 settembre 2021) Qual è ladi’60, ’70, ’80, il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1 in onda stasera – 25 settembre 2021 – con lapuntata? Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: dagli Europe, che con la loro “The final countdown” hanno segnato un’epoca per arrivare ai Village People di “YMCA”, gli Alphaville di “Forever young” e gli Opus di “Live is life”, a grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo. Ma vediamo ladi’60, ’70, ’80: The Final Countdown – Europe Carrie – Europe Rock The Night – Europe YMCA – Village ...

Questa sera in prima serata tv l'evento ''60 '70 '80 ' dall'di Verona. Tanti gli ospiti attesi sul palco del maxi concerto presentato da Amadeus e trasmesso live su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Tra i cantanti che si ...'60 '70 '80: cantanti, artisti, cast, scaletta. Amadeus non sta nella pelle: 'Sarà un'emozione' Tutto è pronto per il programma'60 '70 '80 , che promette di far vivere ai telespettatori di Rai1 ore spensierate in musica. Al timone di'60 '70 '80 c'è Amadeus che, prima del debutto, si è raccontato sulle ...Arena Suzuki 60 70 80 quante puntate durata quando finisce il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1 alle ore 21,25. Le informazioni ...Arena Suzuki '60, '70, '80 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera - sabato 25 settembre 2021 - alle ore 21,25 ...