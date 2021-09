Afghanistan | rapitori giustiziati dai Talebani a Herat | quattro corpi appesi in piazza

(Di sabato 25 settembre 2021) Kabul – Sonodi uomini, tutti accusati daidi essere deiindiverse località di, nell’occidentale. Lo riferiscono gli attivisti su Twitter. Sui cadaveri degli uomini, ihanno messo un cartello di avvertimento: ”Chiunque oserà rapire qualcuno verrà punito in questo modo”. (fonte Adnkronos)

Oggi i talebani hanno appeso un cadavere ad una gru che campeggia nella piazza principale della città di Herat. Altri tre cadaveri esposti in altri luoghi della città.