A che ora inizia Arena Suzuki '60, '70, '80: l'orario della messa in onda su Rai 1 (Di sabato 25 settembre 2021) A che ora inizia Arena Suzuki '60, '70, '80, il programma in onda dall'Arena di Verona condotto da Amadeus che ripercorrerà tre decenni iconici della musica italiana ed internazionale? L'evento andrà in onda in due puntate (sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre 2021) alle ore 21,25. Dove? Su Rai 1. Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni '60 '70 '80: dagli Europe, che con la loro "The final countdown" hanno segnato un'epoca per arrivare ai Village People di "YMCA", gli Alphaville di "Forever young" e gli Opus di "Live is life", a grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo.

