Vincenzo De Luca: “Dati positivi, ma bisogna continuare a vaccinarsi” (Di venerdì 24 settembre 2021) Alle ore 14:45 di questo pomeriggio, il Presidente della regione, Vincenzo De Luca, è intervenuto ai microfoni durante la diretta Facebook sul suo profilo ufficiale. Il tema centrale è stato, ovviamente, quello delle vaccinazioni. De Luca: “Dati positivi, ma bisogna continuare a vaccinarsi” “La situazione del nostro paese sta cambiando – esordisce De Luca – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Alle ore 14:45 di questo pomeriggio, il Presidente della regione,De, è intervenuto ai microfoni durante la diretta Facebook sul suo profilo ufficiale. Il tema centrale è stato, ovviamente, quello delle vaccinazioni. De: “, ma” “La situazione del nostro paese sta cambiando – esordisce De– L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Vincenzo De Luca e l’Agenas hanno un problema. Il consigliere per la sanità del governatore Pd della Campania, nonc… - repubblica : Dissesto Moby, Vincenzo Onorato e il figlio indagati per bancarotta [di Sandro De Riccardis, Luca De Vito] - SkyTG24 : Per il Presidente della regione Campania inoltre 'dovrebbero essere i sindacati per primi, oltre che gli imprendito… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “A oggi quadro e dati rassicuranti” - Efisio31251859 : RT @repubblica: Dissesto Moby, Vincenzo Onorato e il figlio indagati per bancarotta [di Sandro De Riccardis, Luca De Vito] -