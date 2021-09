Vaccini Covid-19, Open day per badanti e colf a Latina e Formia (Di venerdì 24 settembre 2021) Le badanti e le colf svolgono un lavoro prezioso nell’accudimento alle persone a noi care. A tali professioni è connesso l’obbligo morale di vaccinazione per evitare il contagio nei soggetti più fragili. La Asl di Latina ha organizzato un Open Day dedicato a tale categoria di lavoratori nei giorni di giovedì 30 settembre 2021 dalle 14 alle 20 e sabato 2 ottobre dalle 8 alle 14. I centri vaccinali individuati per le vaccinazioni Anti Covid-19 sono l’ ex Rossi Sud in via Monti Lepini Latina, e il Centro Commerciale Itaca a Formia. Si potrà accedere agli HUB vaccinali con il solo documento di riconoscimento, senza necessità di tessere sanitaria. Sarà inoltre possibile ottenere in quella sede il rilascio del tesserino STP (Stranieri Temporaneamente presenti) e procedere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Lee lesvolgono un lavoro prezioso nell’accudimento alle persone a noi care. A tali professioni è connesso l’obbligo morale di vaccinazione per evitare il contagio nei soggetti più fragili. La Asl diha organizzato unDay dedicato a tale categoria di lavoratori nei giorni di giovedì 30 settembre 2021 dalle 14 alle 20 e sabato 2 ottobre dalle 8 alle 14. I centri vaccinali individuati per le vaccinazioni Anti-19 sono l’ ex Rossi Sud in via Monti Lepini, e il Centro Commerciale Itaca a. Si potrà accedere agli HUB vaccinali con il solo documento di riconoscimento, senza necessità di tessere sanitaria. Sarà inoltre possibile ottenere in quella sede il rilascio del tesserino STP (Stranieri Temporaneamente presenti) e procedere ...

