Advertising

sarahross71 : RT @qn_giorno: Temù, omicidio di Laura Ziliani: arrestati due figlie e il fidanzato della maggiore - qn_giorno : Temù, omicidio di Laura Ziliani: arrestati due figlie e il fidanzato della maggiore - ninda1952 : RT @QuartoGrado: A #Quartogrado parliamo dell'omicidio dell’ex vigilessa di Temù e del giallo degli orari - QuartoGrado : A #Quartogrado parliamo dell'omicidio dell’ex vigilessa di Temù e del giallo degli orari - ashes38034160 : @AzzurraBarbuto Magari parli con cognizione di causa quando la chiamano in Tv a dire la sua…..in situazioni che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Temù omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di Laura Ziliani, la ex vigilessa di, nel Bresciano, svanita nel nulla l'otto maggio scorso e il cui cadavere è stato trovato tra la ...i reati di...... per arrivare aprobabilmente un paio di ore dopo. Non si sa che cosa sia successo dopo quel momento. Le accuse - Contestati i reati divolontario, aggravato dalla relazione di ...