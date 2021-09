Sorpresi a bruciare plastica e pneumatici in un terreno | blitz nel casertano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Operazione dei Carabinieri della Stazione di Parete. I militari dell’arma, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, volto ad infrenare i fenomeni collegati alla cosiddetta “terra dei fuochi”, in località Centore del Comune di Trentola Ducenta, area contigua al Comune di Parete, in orario notturno, hanno notato un’imponente colonna di fumo innalzarsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Primonumero : Agricoltori sorpresi a bruciare residui di potatura sui terreni, multa salatissima -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi bruciare

EdizioneCaserta

... fotografo, videomaker e insegnante argentino , e sua figlia Lara sono statidalla ...nuova natura pixelata visibile attraverso gli schermi dove il fuoco viene usato come metafora per...... prendendo spunto dalle candele Woodwick , rimarrete innanzituttodalla bellezza della ... Le candele Woodwick si presentano con lo stoppino in legno, il quale nelricorda vagamente il ...Continua senza sosta l'incessante lavoro della caserma dei carabinieri guidata dal comandante Vincenzo Boerio, per impedire l'insorgere delle criminali ...ROMA (cronaca) -Accertamenti in fase di svolgimento anche rispetto al mercato di materiale ferroso ricavato dalle combustioni e ad eventuali abusi edilizi. ilmamilio.it Sono stati colti in flagranza d ...