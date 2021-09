Smart working | firmato il Dpcm sulla Pa | dal 15 ottobre lavoratori pubblici in presenza

Advertising

LaStampa : Maximo Ibarra: 'Anche prima della pandemia in Engineering praticavamo lo smart working. Adesso c'è la sensazione ch… - Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - Rogpiton : @BObliterato Un povero scemò rimasto alle caverne, alle file agli sportelli e ai timbri a secco, e che confonde Sma… - paolobocciarel1 : @TheHalbard @1nessuno100mil2 Ti dico che non c'è via di uscita, al momento. Se un lavoratore non ha il GP hai 3 pos… - gabrielepx : Eliminare lo smart working significa riportare i dipendenti nelle mense e nei bar attorno agli uffici. Significa ob… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Nel frattempo, sono in corso le trattative per i rinnovi dei contratti pubblici, che garantiranno, una volta concluse, una regolazione puntuale dello. Entro il 31 gennaio 2022, inoltre,...Dal 15 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore l'obbligo di green pass per la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani, i dipendenti pubblici diranno addio alloe torneranno in ...Roma, 24 settembre 2021 - Niente più smart working: dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici torneranno in presenza. Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. "Co ...Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm che riporta in ufficio i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni. La modalità in presenza, dopo mesi di ...