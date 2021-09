Sangue in diretta Tv, regia sospende il programma: Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (Di venerdì 24 settembre 2021) Foto a fine articolo. Spavento per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Mentre stava intervistando il suo ospite, Tullio De Piscopo, la conduttrice ha avuto uno spiacevole imprevisto. In particolare, ha avuto un problema di epistassi e ha iniziato a sanguinare dal naso. Per alcuni istanti i telespettatori hanno visto del Sangue colare sulle labbra della Bortone, che in un primo momento ha cercato di tamponare con le mani. A un certo punto, però, la telecamera ha smesso di inquadrare la conduttrice e si è soffermata sull’ospite, che ha continuato l’intervista mentre la Bortone si è aiutata con dei fazzoletti. Già all'inizio della puntata, in realtà, la presentatrice si era mostrata visibilmente raffreddata. L'incidente, poi, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 settembre 2021) Foto a fine articolo. Spavento perè unsu Rai 1. Mentre stava intervistando il suo ospite, Tullio De Piscopo, la conduttrice ha avuto uno spiacevole imprevisto. In particolare, ha avuto un problema di epistassi e ha iniziato a sanguinare dal naso. Per alcuni istanti i telespettatori hanno visto delcolare sulle labbra della, che in un primo momento ha cercato di tamponare con le mani. A un certo punto, però, la telecamera ha smesso di inquadrare la conduttrice e si è soffermata sull’ospite, che ha continuato l’intervista mentre lasi è aiutata con dei fazzoletti. Già all'inizio della puntata, in realtà, la presentatrice si era mostrata visibilmente raffreddata. L'incidente, poi, ...

