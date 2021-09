Roger Michell | il ricordo di Julia Roberts | Ho amato ogni minuto trascorso insieme

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha condiviso sui social il suodi, il regista che l'ha diretta in Notting Hill. L'attrice ha anche rilasciato una dichiarazione a People.ha ricordato, il regista morto questa settimana a 65 anni, che nel 1999 ha diretto lei e Hugh Grant in Notting Hill. L'attrice ha affidato le sue parole d'affetto ad un post pubblicato su Instagram e ad una dichiarazione rilasciata a People. Nella giornata di ieri, giovedì 23 settembre, il mondo del cinema ha accolto con grande dispiacere la notizia della scomparsa di. Il regista sudafricano era noto soprattutto per aver diretto Notting Hill, la commedia romantica del 1999 che è diventata ...

Advertising

24Trends_Italia : 9. Paolo Nespoli - 10mille+ 10. Carmen Consoli - 10mille+ 11. Meglio del cinema - 10mille+ 12. Nintendo Direct - 5m… - adrianamircia : RT @MatthewGoodeIT: Si è spento oggi Roger Michell, il regista di The Duke ?? - flamanc24 : RT @RollingStoneita: È morto Roger Michell, regista di ‘Notting Hill’ - sentieriselvagg : È morto Roger Michell - TeoloMassimo : RT @ilpost: È morto Roger Michell, regista di “Notting Hill”: aveva 65 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Michell

È morto, all'età di 65 anni, il regista britannicoche ha diretto la commedia romantica 'Notting Hill' del 1999, con Julia Roberts e Hugh Grant. Lo ha annunciato il suo agente. Figlio di un diplomatico britannico,era nato in ...Si è spento improvvisamente l'altro ieri a 65 anni, famoso soprattutto per essere stato il regista di Notting Hill . Formatosi come regista teatrale, ha avuto i primi riconoscimenti per Persuasione , film per la BBC tratto dal romanzo di ...Julia Roberts ha condiviso sui social il suo ricordo di Roger Michell, il regista che l'ha diretta in Notting Hill. L'attrice ha anche rilasciato una dichiarazione a People. Julia Roberts ha ricordato ...È morto, all’età di 65 anni, il regista britannico Roger Michell che ha diretto la commedia romantica “Notting Hill” del 1999, con Julia Roberts e Hugh Grant. Lo ha annunciato il suo agente. Figlio di ...